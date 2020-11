Droit De Douane (DDD) : est-il temps de quitter la Chine ?

Alors que les DDD n’ont jamais Ă©tĂ© aussi attractifs, je vois de nombreux importateurs prendre des rendez-vous avec leurs courtiers en douane, leurs conseillers fiscaux, leurs agents logistiques, ainsi que leur agent d'approvisionnement.

Ils essayent de comprendre l'augmentation des coûts attribués à ces DDD. Malheureusement, tout le monde est impacté sur ce point-là , et quelle que soit la solution que les chefs d'entreprises finissent par prendre, tous sont tenus de perdre quelque chose à court terme.

Dans cet article, nous allons passer en revue les éléments essentiels que vous devez prendre en compte lorsque vous commencez à choisir quelle est la meilleure solution pour votre entreprise.

Il n'y a pas vraiment de solution unique, un panel d’options s’offre devant vous, et votre avenir n'est pas aussi sombre qu'il parait. Difficile Ă croire quand votre entreprise joue le rĂŽle d'un pion dans une Ă©conomie mondiale instable, pourtant, je vous assure qu’il existe un moyen de s’en sortir.

Commençons par considĂ©rer certaines attentes. Si vous lisez ceci, cela signifie trĂšs probablement que votre entreprise est affectĂ©e. Vous ĂȘtes passĂ© outre le fait de vous informer sur les articles qui font le buzz.

De plus, Vous ĂȘtes suffisamment intelligent pour savoir qu'un seul article n'est pas une assurance pour Ă©viter les taxes/les charges. Pour tous les chefs d’entreprises inquiets, je souhaite vous apporter un soutien dans ces moments difficiles.

Gardons Ă l’esprit que vous essayez de comprendre un Ă©lĂ©ment complexe. En ce qui concerne les nouveaux DDD en Europe : personne est Ă©pargnĂ©. Vos options sont simples : soit transfĂ©rer les coĂ»ts au client, soit assumer les frais de votre cĂŽtĂ©.

Bien que cela puisse sembler accablant, vos concurrents y sont trÚs probablement confrontés. Vous pouvez décider qu'il est préférable d'assumer la charge, de maintenir votre statut de leader sur les prix, mais votre concurrent pourra choisir de conserver ses marges tout en diminuant ses ventes. Vous seul pouvez définir ce qui est le plus viable pour votre modÚle d'entreprise.

Pouvez-vous négocier avec votre usine ?

Échanger avec votre usine sur les coĂ»ts supplĂ©mentaires que vous encourez est toujours une bonne idĂ©e. Garder une usine informĂ©e par votre entreprise peut vous aider Ă mieux vous aligner en Ă©quipe.

Obtenir la sympathie de leur part vous aidera dans vos négociations. Leur faire savoir que vous perdez de l'argent pour des raisons indépendantes de votre volonté est également une bonne idée.

Dans certains cas, votre usine peut ĂȘtre en mesure de vous accorder quelques centimes par unitĂ©. Cependant, soyez prudent dans votre nĂ©gociation, car il ne faudrait pas que l'usine compense les coĂ»ts au dĂ©triment de la qualitĂ©.

La semaine derniĂšre, j'ai contactĂ© une trentaine de propriĂ©taires et travailleurs d'usines avec lesquels j'ai une bonne relation professionnelle. Je leur ai posĂ© la mĂȘme question : « Si un client venait Ă vous demander une aide afin d’assumer une partie des coĂ»ts imposĂ©s par les DDD tarifs commerciaux, le feriez-vous?»

Certains ont rĂ©pondu que cela dĂ©pendrait des marges bĂ©nĂ©ficiaires et du client. D'autres pensent que si cette aide est comprise dans un court laps de temps, pas plus de deux ou trois commandes, ils l'envisageraient. Les plus ouverts m'ont dit qu'ils pourraient accepter, Ă condition de trouver un moyen de redistribuer les coĂ»ts dans le produit, partout, dĂšs qu’ils le peuvent.

GrĂące Ă ces conversations, j’ai appris Ă reconnaĂźtre les diffĂ©rents types de relation entreprise/usine. Si une usine vous considĂšre comme un client prĂ©cieux, elle pourrait ĂȘtre disposĂ©e Ă accorder un petit pourcentage de votre produit.

Au contraire, si elle ne souhaite pas vous l’accorder, cela pourrait signifier que ses marges sont si faibles que vous obtenez dĂ©jĂ le meilleur prix possible.

Devriez-vous regarder en dehors de la Chine ?

En bref, vous devriez toujours rechercher des fabricants alternatifs. MĂȘme si votre produit est incroyablement bien fait, ne placez jamais tous vos Ɠufs dans le mĂȘme panier, lorsqu'il s'agit de fabrication.

Habituellement, cela signifie avoir un Ă©ventail d'usines potentielles dans toute la Chine. Maintenant, plus que jamais, cela devrait Ă©galement signifier qu’il est intĂ©ressant d’obtenir des devis d’usines dans d'autres pays.

Il existe de nombreux conseils sur Internet pour trouver des usines à l'échelle internationale. Alibaba étant sur la scÚne mondiale, je recommande toujours de commencer à filtrer vos résultats en incluant tous les pays sauf la Chine.

Si vous avez épuisé les bases de données Chinoises qui répertorient les usines internationales, votre prochaine étape consiste à rechercher le nom du pays ainsi que votre catégorie de produits.

De ce fait, si vous fabriquez actuellement des textiles en Chine, la recherche Google : " fabricants de textiles dans (nom du pays) " peut vous permettre d’identifier les bases de donnĂ©es dans chaque rĂ©gion.

Vous trouverez ci-dessous une liste de 12 pays qui se sont fait un nom dans la fabrication de produits de consommation et qui mĂ©ritent d'ĂȘtre Ă©tudiĂ©s.

Union EuropĂ©enne Inde États-Unis Turquie RĂ©publique de CorĂ©e Taiwan Pakistan Vietnam Japon BrĂ©sil Bangladesh Cambodge

Le fait qu'une usine ne soit pas une usine chinoise n’est pas automatiquement une mauvaise nouvelle.

Effectuez les étapes nécessaires pour valider chaque usine avec laquelle vous parlez et assurez-vous d'investir dans certains audits d'usine avant de passer commande, au-delà des échantillons.

La Chine est devenue connue pour sa fabrication de mauvaise qualitĂ©, non seulement en raison de ses normes, mais aussi parce qu'elle produit en gros volume. D'autres pays mĂ©ritent le mĂȘme examen minutieux que les usines chinoises, avancez donc avec prudence.

Pouvez-vous fabriquer vos produits au niveau national ?

Cela vaut la peine d’enquĂȘter sur la fabrication nationale, mais il y a de fortes chances que les coĂ»ts ne s’additionnent pas.

Hier, je visitais une usine Ă Dongguan pour le compte d'un client. J'auditais le travail effectuĂ© sur une commande de haut-parleurs Bluetooth qui allait ĂȘtre envoyĂ© Ă Darty (et oui nous avons de gros clients).

Pendant que j'inspectais la chaßne de montage, j'ai été fasciné par le travail d'un employé qui mettais les petits coussinets en caoutchouc aux quatre coins de chaque base d'enceinte.

Le boßtier du haut-parleur externe se déplaçait lentement sur la bande transporteuse. Ce travailleur avait des pinces métalliques qui arrachaient un seul tampon des autocollants pour les placer dans chaque coin.

Ce travailleur est un travailleur payé à la tùche, ce qui signifie qu'il est payé pour chaque haut-parleur. Il lui est possible d'atteindre des heures supplémentaires, mais en moyenne, ce monsieur ramÚnera à la maison environ 575 $ par mois, si son usine produit de façon optimale.

Au total, une trentaine de travailleurs travaillent Ă ce prix pour une seule commande de 40 000 haut-parleurs.

Au moment oĂč ces haut-parleurs atteindront les Ă©tagĂšres de Darty, ils auront payĂ© environ 2,05 $, puis les vendront pour 5,00 $. En calculant les chiffres pour une fabrication amĂ©ricaine, il faudrait prendre en compte le salaire minimum. Or, en Europe le salaire minimum est bien trop Ă©levĂ©. Il serait donc impossible de faire fonctionner cette commande sans ĂȘtre dĂ©ficitaire.

Comme je l'ai dĂ©jĂ dit, cela vaut la peine d'examiner si votre produit peut ĂȘtre fabriquĂ© dans le pays de destination, mais si vos produits dĂ©pendent des coĂ»ts de main-d'Ɠuvre bon marchĂ© que la Chine offre, difficile de rĂ©sister.

Pouvez-vous vous permettre d'attendre la guerre commerciale Chine-Europe ?

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les entreprises choisissent la Chine pour fabriquer des produits. Les grandes entreprises font la une des journaux si elles réussissent à délocaliser leur fabrication vers d'autres pays, et cela commence à se produire de plus en plus.

Vous devez surtout vous demander si votre niveau d'importation est suffisamment important pour quitter la Chine. Grùce à ses faibles quantités de commande (MOQ) et son accÚs à des produits génériques, personnalisables à votre guise, la Chine est clairement imbattable dans le commerce électronique.

J'ai entendu beaucoup de rumeurs au fil des annĂ©es de la part de clients Ă la recherche de pays alternatifs. Chaque fois que j'entends cela, ma rĂ©ponse reste toujours la mĂȘme, « essayez-le!».

Au cours des cinq derniĂšres annĂ©es de fabrication de produits en Chine pour le compte de mes clients, j’ai fabriquĂ© plus de 100 millions de dollars de produits combinĂ©s. Je peux compter sur les doigts de la main le nombre de clients qui ont quittĂ© la Chine pour faire fabriquer leurs mĂȘmes produits dans un autre pays.

Ce que vous ne devriez pas faire.

Laissez-moi vous donner un dernier conseil sur ce qu'il ne faut pas faire. Peu importe Ă quel point cela peut ĂȘtre tentant, n’essayez jamais d’esquiver ces t DDD en utilisant des techniques illĂ©gales.

Lorsque vous vous entretenez avec vos usines concernant les DDD, ils pourraient vous proposer de modifier les coûts documentés des marchandises, vous permettant ainsi de payer une taxe inférieure.

Une deuxiĂšme technique consiste Ă expĂ©dier vos produits dans d'autres pays pour changer les Ă©tiquettes d'expĂ©dition. De nombreuses stratĂ©gies illĂ©gales peuvent aider Ă rĂ©duire la taxe. Ces mĂ©thodes n’en valent pas le risque. C'est illĂ©gal, c'est un crime, et vous serez rattrapĂ©.

Quiconque a subi plusieurs contrĂŽles ou examens de conteneurs peut vous le dire : lors de l’inspection d’un envoi, il n'y a pas de norme Ă©tablie sur les douanes et la patrouille frontaliĂšre en Europe.

MĂȘme si un conseil sur Internet peut sembler allĂ©chant, si c’est illĂ©gal, Ă©vitez-le. Il vaut mieux ne pas avoir affaire avec le gouvernement français.Si vous avez des questions sur vos productions actuelles ou si vous aimez parler des joies de la fabrication de produits, n'hĂ©sitez pas Ă me contacter Ă sourcing@sino-shipping.com